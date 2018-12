Regina Oja ilusa võistluse Pokljuka tavadistantsil rikkus viimane lasketiir, lätlanna Bendika jäi napilt poodiumilt välja

Laskesuusatamine. Pokljuka MK-etapi naiste 15 km

Suusakiiruselt polnud täna vastast soomlanna Kaisa Mäkäräinenile, teine sakslanna Denise Hermann (+2,4). Oja oli puhtalt murdmaarajal 78. (+4.10,2), Tomingas 94. (+5.16,7) ja Gaim 95. (+5.26,7), lätlanna Bendika 44. (+2.26,2).

Tomingas on samuti lõpetanud. 88. koht talle finišis praegu. Gaim on 95., Oja eestlannade parimana 72.

Finišis on korrektiive teinud Julia Džima, kes võtab esikoha ja ka etapivõidu. Puhas töö laskmisel, aeg 43.06,6. Hojinisz teine (1; +5,9), tšehhitar Davidova (1; +16,5) kolmas, neljas Fialkova (2; +19,5), viies lätlanna Bendika, kes kordab sellega oma karjääri parimat kohta.

Gaim on vahepeal viimasest kohast pääsenud, sest selja taha on läinud samuti kuue trahviga sõidu läbinud korealanna Mun ja kasahhitar Kondratiseva (9 trahvi).

Tuuli Tomingas lasi viimase tiiru puhtalt. Kokku jääb tal täna neli trahvi. Koht on praegu 84.

Lätlanna Bendika langes finišis esikolmikust välja, sest tšehhitar Davidova (1; +10,6) läks Hojiszi järel teiseks. Slovakitar Fialkova kolmas (2; +13,6).

Regina Oja on finišis hetkel 58. kohal. Kolm trahvi ja kaotus liidrile 5.16,4. Gaim on langenud 67-ndaks ehk endiselt viimane.

Finišis juhib poolatar Hojnisz (1) slovakitari Fialkova (2; +13,6) ja lätlanna Bendika (0; +14,9) ees.

Tuuli Tomingas jättis kolmandas tiirus püsti ühe märgi (kokku 4 trahvi) ja võttis seal sisse 91. koha (+6.06,5).

Grete Gaim on vahepeal finišeerinud ja hoiab viimast kohta (6; +9.10,1).

Regina Oja ilusa võistluse rikkus viimane tiir, kust tuli juurde kaks trahvi. Kokku temale täna kolm trahviminutit ja koht hetkel 54. (+4.39,1).

Neljanda tiiru järel ja ka 13,7 km puntkis hoiab nüüd liidrikohta hoopis poolatar Monika Hojnisz (1 trahv), Bendikat edestab 13,8 sekundiga.

Tomingas jätab teises tiirus ühe märgi püsti. Kokku tal praeguseks kolm trahvi ja koht 90. (+4.31,7).

Grete Gaim on läbinud viimase tiiru ühe möödalasuga ja hoiab 50 naise seas 50. kohta. Kokku temalt täna kuus trahvi.

Baiba Bendika hoiab ka 13,7 km vaheajapunktis liidrikohta! 7 sekundiga edestab slovakitari Ivona Fialkovat (2 trahvi). Vittozzi kolmas (+8,9).

Regina Oja kolmas tiir toob talle esimese trahviminuti. Aga õnneks vaid ühe. Eksis kohe esimesel lasul. Kohaks 35. (+2.42,6).

Tobreluts (ETV): "Pool on hästi tehtud, teine pool veel ees. Oleme jätkuvalt selles seisus, kus tuleb säilitada külma närvi ja keskenduda nendele 30 sekundile, mis sul tiirus on."

Lätlanna Bendika läks neljanda tiiru järel võistlust juhtima! Ainsana null möödalasku. Vittozzi kaotab talle 14,1 sekundit. Ees ootab teda veel 3-kilomeetrine ring.

Tuuli Tomingas alustas kahe möödalasuga ja asub hetkel 96. kohal. Gaim on esimeses tiirus langenud 100-ndaks. Oja on seal 43. kohal.

Grete Gaim kogub kolmandast tiirust juurde kaks trahviminutit, kokku tal neid juba viis. Koht 48. ehk hetkel viimane.

Regina Oja läheb ka teisest tiirust nulliga läbi ja tõuseb 21. kohale (+1.25,8).

27-aastane lätlanna Baiba Bendika teeb elu võistlust: kolmest tiirust null trahvi ja seitsmes koht hetkel (+25,0)!

Nelja tiiru järel juhivad võistlust itaallannad Vittozzi (1 trahv) ja Wierer (2; +5,6), kolmas on sakslanna Preuss (1; +18,6), neljas ameeriklanna Dunklee (1; +20,3).

Mäkäräinen on samal ajal puhtalt lasknud teise ja kolmanda tiiru ja tõusnud 27. kohale.

Grete Gaimil jäi teises tiirus püsti üks märk, kokku temalt 3 trahvi. Koht eelviimane ehk hetkel 47. (+4.40,2).

Regina Oja alustas võistlust puhta laskmisega ja võttis esimese tiiru järel sisse 30. koha (+47,5 sekundit kaotust selle distantsi olümpiavõitjale, rootslannale Hanna Öbergile)

700 meetrit hiljem ehk 2,4 km peal on Oja 56. kohal, kaotust liidrile 41 sekundit.

Regina Oja võtab 1,7 km punktis sisse 54. koha, kaotades liidrile Denise Hermannile 26 sekundit, Gaimi kaotus oli seal 34,2 sekundit.

Treener Tobreluts (ETV): "Grete tegi esimesed kolm lasku väga hästi, aga neljas-viies läksid kella ühe ja kolme peale. Tuul rolli ei mänginud, sportlane ise ei kontrollinud oma tegevust lõpuni."

Grete Gaim alustas kahe trahviga, püsti jäid viimased kaks märki. See viib ta hetkel 46. ehk eelviimasele kohale Mäkäräineni ette. Suusakiiruselt polnud kahjuks midagi kiita... Parimatele kaotas ühe ringiga juba pea minuti.

Grete Gaim on 1,7 km vaheajapunktist läbi läinud kõige kehvema ajaga ja hoiab seal viimast kohta.

Taustal on näha vestlemas Grete Gaimi ja Indrek Tobrelutsu.

Soomlanna Kaisa Mäkäräinen korjab endale esimeses tiirust neli trahvi ja võtab sisse kindla viimase koha! Uskumatu põrumine.

Indrek Tobreluts ETV-le: "Kui tahta olla kõrgemas mängus, ei tohi meie tüdrukud endale trahve lubada. Pealelaskmisel oli tunda närvilisust. Vaatame, kuidas nad suudavad end kokku võtta."

Dorothea Wierer jätab teises tiirus üles ühe märgi. Liider on seal ameeriklanna Susan Dunklee, tema ja itaallanna (+33,4) vahele mahub veel rootslanna Persson, kes on kaks tiiru puhtalt läbinud (+7,7).

9 minutit Grete Gaimi stardini. Esimeses tiirus hoiab liidrikohta itaallanna Dorothea Wierer. 13-st naisest on nulliga lasknud hetkel seitse.

Esimene naine, Rosanna Crawford Kanadast on rajale läinud.

Regina Oja soov on "ennast realiseerida" nii lasketiirus kui suusarajal, Grete Gaimil on "kõik kontrolli all", Tuuli Tomingas tunneb, et jõudu on ja peale võib minna enesekindlalt. Tomingas jääks võistlusega rahule, kui piirduks paari trahviga (ETV2).

