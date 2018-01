Raskest vigastusest taastunud Meril Beilmann naaseb MK-sarja

Sügisel reieluukaela stressmõra diagnoosi saanud laskesuusakoondislane Meril Beilmann (22) oli vigastuse tõttu sunnitud hooaja alguse vahele jätma ning keskenduma taastusravile. Nüüdseks on protsess jõudnud faasi, mil sportlasel on lubatud võistlusradadele naasta.

Esimese kontrollvõistluse tegi Beilmann möödunud nädalavahetusel IBU karikasarjas, mil saavutas sprindivõistlusel karjääri kõrgeima, 17. koha, kirjutab biathlon.ee.

Beilmann tunneb end hästi ning on rahul, et saab jälle vaikselt hakata töötama selle suunas, et taas maksimaalset sooritust teha. “Paranemine on läinud hästi ja suhteliselt ootuspäraselt. Kuna me sel korral (eelmisel aastal oli sama murd teisel jalal – toim) saime jälile väga kiiresti, siis ei olnud kahju nii ulatuslik. Sellest tulenevalt on ka paranemisperiood lühem olnud,” räägib Beilmann.

Vigastusest sai neiu teada novembris ning sellest ajast on ta tegelenud aktiivselt taastusraviga, kuid samas on ta stabiilselt ka oma vormi hoidnud. “Kuna ma treeninguid lõpetama ei pidanud, siis füüsilises mõttes ma kindlasti ettevalmistushooajal saavutanud vormi kaotanud ei ole. Kuigi suuskadele sain alles detsembri lõpus, siis teisi treeninguid, mis jalale koormust ei andnud, võisin teha stabiilselt kogu aeg. Nii näiteks kuulusid treeningplaani ujumine, rattasõit, anti gravity lint, jõusaal. Kogu taastumisprotsessi juures oli oluline, et pean ennast kuulama ja enesetunnet jälgima. See reegel kehtib ka nüüd, mil saan tagasi võistlema,” selgitab Beilmann.

Koondise arsti Taivo Väärsi kinnitusel on paranemisprotsess kulgenud plaanipäraselt. “Nagu Meril ka ise ütles, siis oli meie õnn, et saime diagnoosi kätte väga kiiresti. Tihtipeale selliste vigastustega ei saada õigel ajal jälile ja murd areneb liiga kaugele. Meril õnneks tajus ära, et midagi on valesti ning saime probleemile koheselt jälile. Seetõttu on ka paranemisprotsess olnud kiirem, kui oleksime osanud oodata. Kui algne raviplaan nägi ette, et jalale ei tohi anda mitte mingit koormust, siis detsembri lõpus oli seisukord juba piisavalt hea selleks, et Meril saaks proovida ka suusatada. Vaikselt väikeste sammude haaval oleme jõudnud siia, et tal on olemas luba startida. Samuti on meil nüüd teada tema stressmõrade põhjused, mis omakorda aitab meil sarnaseid vigastusi edaspidi vältida,” selgitas Väärsi.

Kontrollstardiks osales Beilmann möödunud nädalal IBU karikasarja sprindivõistlusel, kus saavutas oma karjääri parima, 17. koha. “Kuna Meril ei pidanud ka taastusravi ajal treeningutest loobuma ja tema hooaja ettevalmistuse näitajad olid väga head, siis ei pidanud ta kartma seda, et füüsiline vorm kehv oleks.” Samas toonitavad nii Väärsi kui Beilmann, et 100% taastunud sportlane veel ei ole. “Sellisest vigastusest täielikult taastumine võtab aega ja maksimaalse võimekuseni on veel minna, kuid IBU karikasarjas tehtud start andis kindlust, et ma võin võistelda. Ma ei tundnud pärast kontrollvõistlust, et jala olukord oleks läinud kehvemaks, pigem on just iga päevaga läinud paremaks ka pärast võistlemist,” sõnab Beilmann.

Eelnevast tulenevalt on koondise treenerid otsustanud anda Beilmannile võimalus ka MK sarjas. “Kuna Meril tegi väga hea võistluse IBU karikasarjas ja paranemisprotsess on kulgenud plaanipäraselt, siis on õige hetk anda talle võimalus startida ka MK-l. Koondise arsti kinnitusel võib Meril startida ja see sai koondise määramisel ka otsustavaks,” kinnitas koondise abitreener Indrek Tobreluts.

Samas rõhutas arst, et Merili puhul hinnatakse olukorda põhimõttel üks päev korraga, mis tähendab seda, et ka väikseima valuaistingu korral võetakse koormused taas maha. See tähendab, et kui Beilmannil õnnestub Anterselva maailmakarika etapi sprindivõistluse tulemusel end murda ka jälitussõitu, siis täna me ei saa olla kindlad, et ta seal ka stardib.

“Me hindame sportlase olukorda igapäevaselt ja kui sprindi järel peaks selguma, et Meril tundis valu, siis teeme vastava otsuse. Meie kõige suurem eesmärk on hoida sportlast ja vältida neid asjaolusid, mis võiksid tingida tagasilööke,” kinnitas Väärsi. Ka Beilmann ise mõistab, et tuleb astuda üks samm korraga. “See, et pärast esimest võistlust IBU karikasarjas ei läinud jala olukord hullemaks, on hea indikaator, et asjad sujuvad plaanipäraselt. Usun, et oleme senimaani teinud õiged otsused ja valitud tee on ennast õigustanud. Oleksin võinud ka varem proovida starti tulla, kuid teadlikult ootasime veidi kauem, et olla kindlad, et olen selleks valmis. Ma pole praegu rohkem valu tundnud ja olen valmis Anterselva sprindietapiks,” rääkis Beilmann.

Anterselva maailmakarika etapp algab 18. jaanuaril naiste sprindiga. Lisaks on kavas meese sprint, jälitussõidud ja ühisstardist sõit. Eestit esindavad Anterselvas Kauri Kõiv, Roland Lessing, Kalev Ermits, Regina Oja, Meril Beilmann ja Tuuli Tomingas.