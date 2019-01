Rajalt maha võetud laskesuusanaised olid nõutud: "Tuul oli pealelaskmisega võrreldes hoopis teistsugune"

Eesti naiskond võeti maha, kui rajal oli ankrunaine Kadri Lehtla ning parasjagu hoiti 17. positsiooni.

Eesti naiskonda kuulusid Tuuli Tomingas, Johanna Talihärm, Grete Gaim ja Lehtla. Esimeses vahetuses tegi suurepärase esituse Tomingas, kellel oli võimalus teise lasketiiru järel isegi liidriks tõusta, kuid varupadrunite kasutamine tähendas, et avavahetuse järel oli Eesti 10. kohal. Kaotust liidrile oli 34,7 sekundit.

Eesti jaoks sai kõrges konkurentsis sõitmine otsa teise vahetuse avatiirus, kui Talihärm jättis kaheksa lasu järel üles ikkagi kolm märki.

"Ma arvan, et täitsa hästi läks," rääkis ilusa avavahetuse sõitnud Tomingas ERR-ile. "Ma pole ise eriti rahul, arvestades, kui palju mul püstitiirus varupadruneid võtta tuli. Viimasel ringil tundsin, et jalg pole ka enam see, mis ta võiks olla."

"Ma arvan, et lasud ei olnud õiges kohas ja ma ei teadnud kus nad olid," ütles Talihärm. "Tegin parandusi, aga tõenäoliselt vales suunas. Tuul oli täiesti teistsugune kui pealelaskmisel. Ma pingutasin [teisel ringil] küll, aga üksi on keerulisem sõita kui grupis. Püstitiirus üritasin päästa, mis päästa annab, aga väga midagi ei olnud. Kahju, et ei suutnud lamadestiiru normaalselt ära lasta. See oli katastroof, ma ei ole vist mitte kunagi teates nii halvasti lasknud."

