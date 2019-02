Rahvusvahelises laskesuusaliidus käärib: peasekretär ja veel mitu inimest panid ameti maha

Kuchenmeister heitis ette IBU-s valitsevat halba õhkkonda ja ei olnud rahul juhatuse tööga. "Rahast palju olulisem on see, et inimesed tunnustaks su tööd," sõnas ta Norra avaõiguslikule ringhäälingule NRK.

Lisaks Kuchenmeisterile lahkusid IBU-st ka tema assistent Marie-Luise Kreilinger ning Christine Schurz ja Ingrid Lackner finantsosakonnast, vahendab ERR Sport. Tegemist on pea kolmandikuga büroo isikkoosseisust.

Kuchenmeister tuli IBU-sse tööle mullu aprillis, kui tema eelkäijat Nicole Reschi ja alaliidu president Anders Bessebergi süüdistati dopingu ja pettustega seotud korruptsioonikuritegudes.