Rahvusvahelise laskesuusaliidu asepresident: venelased ähvardasid mind ja mu perekonda

"Mõned Venemaa ametnikud ähvardasid meid, kaasa arvatud mu perekonda. Nad tahtsid meid vaigistada," rääkis tšehh Jiri Hamza, kellest sai endise IBU pealiku Anders Bessebergi taandumise järel alaliidu esimene asepresident, meenutades paar aastat tagasi lahvatanud suurt dopinguskandaali.

"See oli raske periood, aga mul on hea meel, et me alla ei andnud," rääkis ta Tšehhi väljaandele Lidove Noviny.

Besseberg ja IBU peasekretär Nicole Resch seisavad silmitsi süüdistustega, nagu oleksid nad aidanud Venemaa laskesuusatajatel nende dopingujuhtumeid kinni mätsida. Aprillis kirjutas Prantsuse ajaleht Le Monde Maailma Antidopingu Organisatsiooni (WADA) raportile viidates, et venelastel õnnestus Bessebergi ja Reschi mõjutada ja neid rahaga vaikima sundida.

WADA sõnul pakkus Venemaa ühtlasi 25 000 kuni 100 000 eurot IBU liikmetele, kes otsustasid 2016. aastal Tjumenile anda 2021. aasta laskesuusa MM-i korraldusõiguse. Lõpuks oli sunnitud IBU Venemaalt selle suurvõistluse siiski ära võtma. Besseberg astus aprillis ametist tagasi, tema koha võttis septembris üle rootslane Olle Dahlin.

Samuti septembris ametisse astunud Hamza lausus, et IBU-l on veel Bessebergi mõju all olnud inimeste muutmiseks (ta nimetas neid "kitsarinnalisteks" - toim) pikk tee minna. "Ei saa öelda, et Venemaa mõju laskesuusatamisele on minimaalne, kuna Besseberg aitas neid pikka aega, pühkides nende sportlaste probleemid vaiba alla," sõnas tšehh.

"Aga me ei otsi kättemaksu, vaid hoopis dialoogi. See on suurim muutus, sest viimase kaheksa aasta jooksul on IBU-t juhtinud kolm inimest ning ülejäänud olid vaid tema ja ta semude poolt liigutatatud etturid."