Pyeongchangi olümpiavõitja meediale: mind ähvardatakse maha lasta!

Lõuna-Koreas lõppenud taliolümpiamängudel kulla ja hõbeda võitnud Rootsi laskesuusataja Sebastian Samuelsson on pärast boikoti algatamist Venemaa pinnal toimuvatele võistlustele saanud rohkelt anonüümseid ähvardusi.

"Mind on ähvardatud Venemaal maha lasta," rääkis Samuelsson otsesõnu Rootsi rahvusringhäälingule (SVT). "Interneti teel on saadetud kirju, kus öeldakse, et olen halb inimene ja soovitakse terve minu pere surma," lisas 20-aastane Pyeongchangi üllatusmees.

Samuelssoni sõnul ei suuda rahvusvaheline laskesuusatamise föderatsioon (IBU) tagada Venemaal toimuvatel jõuproovidel sportlaste turvalisust ja seetõttu on tema võistlemine Venemaal välistatud.

Rootslane oli üks nendest laskesuusatajatest, kes kutsus olümpiamängude ajal Venemaale antud MK-etapi boikoteerima. Üleskutsega liitusid USA ja Tšehhi koondis. Tjumeni MK-etapp on planeeritud läbi viia 22.-25. märtsini.