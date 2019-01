Prantslased üritasid Bø vastu "kambakat", Zahkna tegi suure tõusu

Norralane võitis tänavu juba 11nda MK-etapi, sõite on kokku olnud 14. Bø liigub jõuliselt rekordi suunas. Ühe hooaja võitude rekord kuulub prantslasele Martin Fourcade'le, kes teenis hooajal 2016-2017 muljetavaldavad 14 esikohta. Kuid rekordid on selleks, et neid ületada...

Bø'd seirasid täna kõige ohtlikumalt neli prantslast, kes jagasid omavahel kohad teisest viiendani. Poodiumi teisele astmele pääses Antonin Guigonnat, kolmas oli Quentin Fillon Maille. Võitjale jäid nad alla vastavalt 34,8 ja 40,6 sekundiga. Fourcade oli viies (+50,9).

Eestlastest tegi suure tõusu Rene Zahkna, kes startis 57. kohalt ja lõpetas jälitussõidu 39ndana. Tiirudes eksis Zahkna kolmel korral, võitjale kaotust 4.03,5.

Roland Lessing vastupidiset Zahknale andis palju kohti ära. Lessing alustas 38. kohalt, ent lõpetas 52na. Tiirudes tuli eksimusi kuus ja kaotust kogunes lõpuks 5.33,8.