Pokljuka MK-etapp kulmineerus soomlaste triumfiga

Viimaseks distantsiks oli naiste 10km jälitussõit, mille võitis ülekaalukalt soomlanna Kaisa Mäkäräinen. Tiirudes ei eksinud ta kordagi ja suusakiirusest pole Mäkäräinenil kunagi puudust olnud.

Soomlanna alustas jälitussõitu parimalt kohalt ja finišis edestas ta teisena lõpetanud itaallannat Dorothea Wiererit 41,3 sekundiga. Kolmas oli Paulina Fialkova Slovakkiast (+59,2).

Ainsa eestlannana rajale pääsenud Regina Oja lõpetas 53. kohaga, võitjast maas 5.18,5. Nelja tiiru peale tegi ta kaks eksimust.

Plenty of smiles in the finish area. @kmakarainen wins the pursuit in @BiatlonPokljuka ahead of @Fisiofficial Dorothea Wierer and @Paulina Fialkova -- all three shooting 20/20! 💯

You can rewatch the #POK18 pursuit live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/OXXeq5TbKZ