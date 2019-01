OTSEBLOGI | Kas viimati korraliku esituse teinud laskesuusanaiskond suudab seda taas? Tomingal oli teise tiiru järel võimalus liidriks tõusta

Naiste laskesuusatamise teatesõit

Gaim võtab kolm varupadrunit, kuid kõik märgid tulevad lõpuks alla. Eesti langes 17. kohale. Eesti on täna sõitnud neli trahviringi ja võtnud 14 varupadrunit.

Seis kolmanda vahetuse järel: 1. Saksamaa, 2. Venemaa +0,2, 3. Prantsusmaa +40,9, 4. Tšehhi +46,3.

Eesti on sõitmas praegu 16. kohal.

Venelanna Kuklina annab kolmanda vahetuse püstitiirus kiirtuld ning Venemaa tõuseb liidriks.

Kokku on praeguseks läbitud viis lasketiiru. Esikohal ikka Saksamaa, teine Venemaa ja kolmas Prantsusmaa.

Gaimi jaoks lõppeb lamadestiir ühe trahviringiga.

2.50,0 kaotab Eesti teise vahetuse järel liidrile. Eesti kolmandat vahetust sõidab Grete Gaim.

Seis teise vahetuse järel: 1. Saksamaa, 2. Venemaa +14,0, 3. Norra +32,0, 4. Prantsusmaa +50,2, 5. Poola +50,7, 6. Slovakkia +1.07,9.

Talihärm tõstab teise vahetuse teise laskmise järel Eesti 14. kohale. Kolm trahviringi sõitnud ja kaheksa varupadrunit ära kasutanud Eesti kaotab liidrile 2.32,2.

Pikalt liidrikohal sõitnud Itaalia jaoks on samuti asjad läbi. Teise vahetuse sõitja teeb püstitiirus kaheksa eksimust ehk ees ootab viis trahviringi.

Vahepeal kukkunud sakslased ja venelased on tõusnud nüüd kahele kõige kõrgemale kohale.

Eesti on langenud 16. kohale. Kaotust liidrile on kaks ja pool minutit.

Tuuli Tomingas enda sõidust ERR-ile: „Arvan, et täitsa hästi läks. Ei olnud püstitiiruga rahul. Lamades olin tõesti mõtetega rajal. Püsti olid keerulisedtuuleolud.“

Johanna Talihärm ebaõnnestub totaalselt. Kaheksast lasust läheb pihta ainult kaks ehk Eesti saab kirja korraga kolm trahviringi. Sellega on Eesti jaoks kõrge mäng mängitud.

USA tõuseb teise vahetuse avalaskumise järel liidriks.

Pehme lumi on naiste jaoks keeruline. Kukuvad nii venelannad kui ka sakslannad.

Eesti teist vahetust sõidab Johanna Talihärm.

Seis esimese vahetuse järel: 1. Itaalia, 2. Rootsi +19,8, 3. Saksamaa +23,3, 4. Slovakkia +24,3, 5. Venemaa + 24,9, 6. Bulgaaria +26,8...10. Eesti +34,7.

Eesti on teise tiiru järel seitsmendal kohal. Kaotust liirikohal olevale Itaaliale on 27,7 sekundit.

Tomingas annab püstitiirus kiiresti tuld ja eestlannal on võimalus liidrina tiirust lahkuda. Kahjuks läheb viimane lask mööda. Viimane märk tuleb lõpuks alla kolmanda varupadruniga.

Tundub, et Austria jaoks on võistlus läbi. Nemad ei saa tiirust kuidagi minema. Austerlanna põhirelv läks kukkudes katki ja tundub, et varurelv ei tööta.

Tomingas peab võtma ainult ühe varupadruni. Eesti on avatiiru järel kaheksandal kohal. Eestil kaotust liidrile (Itaaliale) 13,3 sekundit.

Oberhofis sõidetakse väga rasketes tingimustes. Ette on juba tulnud kukkumisi.

Start on antud!

Võistlusele antakse start kell 12.45.