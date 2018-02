Otepääl toimuva MM-i esimene kuld läks äsjase olümpiavõitja õele

Laskesuusatamise noorte ja juunioride maailmameistrivõistlused said täna Otepääl Tehvandi staadionil avastardi neidude põneva individuaaldistantsiga.

Neidude 10 kilomeetri tavadistantsil krooniti maailmameistriks Elvira Karin Öberg. Tiirudes vaid korra eksinud rootslanna läbis distantsi ajaga 35.35,9 (1+0+0+0). Öbergi perest on pärit ka hiljuti Pyeongchangis olümpiavõitjaks tulnud Hanna. Poodiumi teisele ja kolmandale kohale võitlesid ennast täna Venemaa koondise esindajad. Liidrile 35,6 sekundiga kaotanud Anastasia Shevchenko (1+0+0+1) sai kaela hõbemedali. Pronksile sõitis ennast Anastasiia Goreeva (+53,8; 1+2+0+0).

“Lihtsalt suurepärane!” lausus värske noorte maailmameister vahetult pärast võistlust. “Hommikul seadsin endale eesmärgiks, et annan endast parima ja seda ma ka tegin,” lisas täna sünnipäeva tähistav rootslanna. “Tänase võidu võtmeks oli keskendumine nii lasketiirus kui ka rajal,” analüüsis 19-aastane neiu oma esitust.

Neidude tavadistantsil oli eestlannasid rajal neli. Parimat tulemust näitas lasketiirudes kolmel korral eksinud Liisbeth Liiv, kes lõpetas täna 51. positsioonil (+5.24,5; 0+1+0+2). Ksenia Pribõlovskaja lõpetas 55. (+5.36,0; 2+0+1+1), Kerstin Ojavee 79. (+9.27,2; 2+2+3+2) ning Gerda Narusk 85. positsioonil (+11.40,4; 1+1+2+1). “Kodupubliku ees on väga mõnus võistelda,” on Liisbeth Liiv rõõmus, et tiitlivõistlus just Otepääl aset leiab. Üldjoontes on eestlanna oma tänase esitusega rahul: “Ilmaolud olid täna võistlemiseks ideaalsed, kuid viimane lasketiir jääb natukene kripeldama.”

Laskesuusatamise noorte ja juunioride maailmameistrivõistlused toimuvad Otepääl 26. veebruarist 4. märtsini. Osalema oodatakse ligikaudu 350 sportlast 37 riigist. Võistlused on pealtvaatajatele tasuta.