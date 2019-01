Läinud aasta lõpus kõlanud uudis, et Otepää sai õiguse korraldada 2022. aastal laskesuusatamise MK-etapp, tõi spordifännidele naeratuse näole. Oma ala maailma parimaid oma koduõuel näha on kahtlemata elamus. Paraku tuleb selleks, et Otepää suurtele staaridele vastuvõetavaks muuta, tuulutada jõuliselt riigi rahakotti.