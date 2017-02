7.-12. märtsini toimub Otepääl Tehvandi Spordikeskuses laskesuusatamise IBU karikasarja hooaja viimane etapp, millest tänase seisuga võtab osa ligi 300 sportlast 35 riigist. Osalejate arv ületab selgelt IBU karikasarja keskmise.

Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni president Aivar Nigoli sõnul on suur osalejate arv positiivseks üllatuseks. “Vaadates varasemaid IBU Cup võistlusi, siis keskmine osalejate arv jääb enamasti 200 piirimaile,” sõnab Nigol ja lisab, et Otepää starti oodati esialgu samas suurusjärgus osalejaid. “Kuna aga tegemist on hooaja viimase etapiga ja meile lisandus terve võistluspäev, siis arvata võib, et suure arvu põhjus ongi selles.".

Föderatsiooni presidendi sõnul selguvad Otepääl karikasarja parimad, mistõttu püüavad riigid välja panna oma parimad koosseisud. “Tullakse ikkagi karikasarja võidu eest võitlema,” kinnitas ta.

Nigol tõdeb, et suur osavõtjate arv näitab võistluste kõrget taset. “Kokkuvõttes on väga meeldiv tõdeda, et meie võistlusest plaanib osa võtta nii suur arv sportlasi ja esindatud on nii palju erinevaid riike,” rõõmustab Nigol ning kutsub kõiki spordisõpru märtsis Tehvandi staadionile omadele kaasa elama.

Laskesuusatamise IBU karikasarja hooaja viimane etapp toimub Otepääl Tehvandil 7.-12. märtsini. Võistlused on kõigile pealtvaatajatele tasuta.

Rohkem informatsiooni leiab siit: http://otepaa.biathlon.ee/

Osalevad riigid:

Austria

Belgia

Bosnia & Hertsegoviina

Valgevene

Bulgaaria

Kanada

Horvaatia

Tšehhi

Taani

Hispaania

Eesti

Soome

Prantsusmaa

Suurbritannia

Saksamaa

Ungari

India

Itaalia

Kashastan

Korea

Läti

Leedu

Moldova

Makedoonia

Norra

Poola

Rumeenia

Venemaa

Sloveenia

Serbia

Slovakkia

Rootsi

Türgi

Ukraina

USA