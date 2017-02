Norra laskesuusalegend Ole Einar Björndalen avaldas kodumaa ringhäälingule, et kavatseb järgmisel aastal toimuva Pyeongchangi olümpia järel pikale ja edukale karjäärile punkti panna.

"Plaan on praegu selline ja kavatsen sellest kinni pidada," kinnitas 43-aastane tšempion, kes tunnistas, et värskelt Hochfilzenis toimunud MM oli tema karjääri viimane. "Nüüd keskendun kogu jõuga ainult olümpiale."

Björndaleni sõnul võiks ta veel mitu aastat tippsporti teha, kuid ta ei näe sellel mõtet, kui ei suuda medalitele võistelda. "Teravaimas tipus püsimine vajab tõsist tööd ja pingutamist. Ei oleks mingi probleem veel mitu aastat jätkata, kuid ma tahaksin olla valmis võitlema kõige kõrgemate kohtade eest. Sel aastal proovisin kaasa teha võimalikult paljudel võistlustel, järgmisel aastal ajastan vormikõvera teravamaks, nii et näis, kuidas see välja tuleb."

Björndaleni konkurendi Martin Fourcade'i sõnul ei ole tema aga sugugi kindel, et 45-kordne maailmameister Pyeonchangi järel lõpetab. "Ma arvasin, et ta lõpetab juba Sotši olümpial! Nüüd ei julge ma küll enam midagi pakkuda. Aga ilmselt on tõenäoline, et see oli tema viimane MM. Ta on suutnud enam, kui keegi kunagi arvata suutis."