Oh ajad, oh kombed! Venemaa ees võistlust juhtinud Eesti laskesuusanaiskonna ankrunaist rünnati kasukaga ja hoiti kinni

Jutt ei käi küll täna avatud Pyeongchangi olümpiast, vaid nõukaajal peetud peetud liidu meistrivõistlustest. Kuid isegi hoolimata suurest ajalisest distantsist kõlab hiljuti riikliku spordi elutööpreemia pälvinud treeneri Tõnu Pääsukese meenutus uskumatult ja häirivalt.

Ajakiri Sport on teinud pika ja põhjaliku usutluse teeneka laskesuusatamise treeneri Tõnu Pääsukesega (68). Muuhulgas avaldas Pääsuke teda intervjueerinud Greete Kempelile, kuidas omal ajal Nõukogude Liidu tšempionaadi teatesõidus rünnati tema liidrikohal olnud tütart.

„Oli kõrge tasemega võistlus, kus tuli välja panna naiste teade, aga meil tugevat kindla peale mineku naiskonda polnud võtta. Siis otsustasimegi, et esimesse vahetusse paneme kõige tugevama, kelleks oli Kaija Parve (praegu Helinurm – toim.), ja mõtlesime, et vaatame, mis edasi saab. Viimast vahetust sõitis minu tütar Kairi, kes sel ajal oli ikka väga noor. Välja tuli siis nii, et läksime kohe algusest juhtima ja vahe muudkui kasvas. Viimase vahetuse ajal olime endiselt liidrikohal, aga Vene võistkonnale see ei meeldinud, et eestlased ära võidavad. Niisiis juhtus, et üks venelane astus rajale, seljas suur karvane kasukas, ning püüdis selle pisikese Kairi sõna otseses mõttes kasukasse kinni ja hoidis teda kinni, kuni kogu rong meist möödus,” rääkis Pääsuke lugu, mida esialgu kohe uskudagi ei taha.

„Tõsijutt!” kinnitab Pääsuke kahtluse peale, kas ikka päriselt sai selline lugu juhtuda. Tuleb uskuda.

