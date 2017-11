Norra laskesuusatäht vaevleb arstidele tundmatu haiguse küüsis

Tarjei Bö. Foto: Yevgeny Tumashov, Yevgeny Tumashov/TASS

Vancouveri olümpiavõitja ja kaheksakordne laskesuusatamise maailmameister Tarjei Bö on langenud arstidele tundmatu haiguse küüsi. Kuna sportlase seisund on halb, siis on tema jaoks küsimärgi all ka veebruaris toimuvad olümpiamängud.