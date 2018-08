Nelja Venemaa laskesuusatajat kahtlustatakse dopingu tarvitamises

IBU ei avaldanud kahtlusaluste identiteeti ega võistlusi, kus sportlased olid osalenud, vahendab Reuters.

Venemaa laskesuusaliit teatas, et kahtlusalustest kolm on juba karjääri lõpetanud ja üks pole hetkel Venemaa koondise liige.

Mitmed dopinguskandaalid viimaste aastate jooksul on suuresti kahjustanud Venemaa spordi mainet. See on mõjutanud ka Venemaa suhteid erinevate spordialade alaliitudega.

Tänavu talvel Pyeongchangis toimunud taliolümpiamängudel keelati Venemaa sportlastel osaleda. Osad võistlejad, kellel polnud varasemalt dopingu tõttu probleeme tekkinud, said loa osaleda mängudel neutraalse lipu all.