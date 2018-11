Nagu põnevusfilmis: olümpiavõitja langes varguse ohvriks, kuid aitas politseil kurikaela tabada

Norra laskesuusakoondis treenib hetkel Rootsi piiri ääres asuvas Trysilis. Eckhoff ja juunioride maailmameister Ingrid Tandrevold rööviti paljaks hotellis, kui nad jätsid meeskonna koosolekule minnes oma hotellitoa ukse lahti.

"Eile õhtul oli päris palju draamat. Kui me tagasi hotellituppa läksime, avastasime, et uks on lukku keeratud. Kui ma olin varuvõtme järel käinud ja tuppa sisenenud, nägime, et meid on röövitud," rääkis Eckhoff Norra ringhäälingule (NRK).

Mõlemalt suusaneiult oli varastatud Mac-sülearvutid, lisaks Tandrevoldi rahakott, kallid kõrvaklapid, uued seljakotid ja treeningvarustust. Kahju oli rohkem kui 50 000 Norra krooni ehk üle 5000 euro.

Sotši olümpial segateatesõidus kulla pälvinud Eckhoff võttis seejärel oma mobiiltelefonis lahti rakenduse "Find My iPhone" ja avastas, et tema arvuti on endiselt hotellis. Kuigi arvuti lülitati seejärel välja, suutis kohale saabunud politsei hotellitöötajate kaasabil varga tabada.

Norra koondise füsioterapeudile oli samas hotellis peatunud mees juba varem oma kahtlase käitumise tõttu silma jäänud.

Eckhoff kiitis politsei kiiret tegutsemist ja lisas, et näiteks Oslos oleks selline juhtum ilmselt märksa kurvemalt lõppenud. "Meil vedas, õnneks oli see odav õppetund. Järgmisel korral paneme ukse kindlasti lukku," lubas norralanna.