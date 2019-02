MK-etapil 15 parema sekka sõitnud Tuuli Tomingas: taastumine on aega võtnud ja tundub, et lõpuks olen tagasi

„Kõige kummalisem on see, et mu sõidutunne polnud täna üldse hea,“ märkis päeva 13. suusaaja kirja saanud Tomingas tunnike pärast võistlust. „Viimase ringi esimesel tõusul oli nii raske olla, et peas käisid läbi ka alla andmise mõtted. Tõusu otsas leidsin aga kusagilt selle sisemise jõu ja pingutasin lõpuni. Täna päästsid mind suusad. Määrdemehed on küll super head tööd teinud. Nii hea lippeta poleks ma kindlasti sedasi pingutada jõudnud ja nii head sõiduaega näidanud.“

Tomingas on praegu tegemas ilmselgelt karjääri parimat hooaega ning eelkõige võib selle kirjutada õnnestunud suvise ettevalmistuse arvele.

„Otseselt teisiti pole ma midagi tenud. Pigem on asi suvises ettevalmistuses. Indrek (peatreener Indrek Tobreluts) tõstis treeningutel intensiivsust ja tugevust. Kindlasti see on aidanud eestlastel kõva arenguhüppe teha. Minu puhul mängib kindlasti rolli ka see, et olin kaks aastat tagasi haige ja jätsin hooaja vahele. Sellest taastumine on aega võtnud ja tundub, et lõpuks olen tagasi,“ selgitas Tomingas.

Lisaks Tomingale on viimasel ajal heas hoos olnud ka Johanna Talihärm ja Regina Oja. Salt Lake City's jõudsid ka nemad punktikohale. Tegemist oli üldse esimese korraga, kui kõik kolm stardis olnud Eesti laskesuusanaist lõpetasid punktikohal.