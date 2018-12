Meril Beilmann pidi kukkumise tõttu operatsioonilaual käima, vigastuspaus ootab

View this post on Instagram

Õnnetus ei hüüa tulles. Esimene jõulupüha ei möödunud minu jaoks rõõmsate emotsioonide saatel. Kukkusin treeningul laskumisel õnnetult ja vigastasin oma kätt. Alguses ei tundunud asi hull, kuid röntgenilt selgus, et murd vajas kiiret kirurgilist sekkumist ning käisin eile operatsioonil, mis läks hästi. Kätte paigaldati 9 kruvi ning tänaseks olen tagasi kodus ja pean mõnda aega raja kõrvalt omadele kaasa elama. Suur aitäh dr. Madis Rahule ja dr. Andres Niineväljale pühadeaegse kiire reageerimise ja abi eest. Järgmine arstlik kontroll on uuel nädalal, misjärel tean täpsemat, kui kaua pean võistlusrajalt eemal olema.