Meldooniumiga vahele jäänud Ukraina laskesuusataja võistluskeeld tühistati CAS-is

Venemaalt pärit laskesuusataja Olga Abramova, kes kolis 2012. aastal Ukraina lipu alla, pääses üheaastasest võistluskeelust tänu rahvusvaheline spordikohtu (CAS) otsusele.

28-aastane Abramova, kes on jõudnud kolmel korral Ukraina naiskonnaga MK-etapil poodiumile, jäi dopingukontrollis vahele meldooniumi kasutamisega 2016. aasta jaanuarikuu teisel nädalal ehk kümme päeva pärast aine dopingunimekirja lisamist. Rahvusvaheline alaliit (IBU) määras talle seetõttu aastase võistluskeelu.

CAS möönis, et Abramova rikkus reegleid, kuid lisas põhjenduses, et ta oli teinud kõik endast oleneva, et meldooniumit tema veres pärast 1. jaanuari poleks. CAS-i hinnangul pole sportlasel aga võimalik kuidagi selles veenduda nii lühikese perioodi jooksul, mistõttu leiti, et ta polnud võistluskeeldu ära teeninud.