"Meil pole laskesuusatamine, vaid komöödia!" Vene meedia kurdab sealse alaliidu rumaluste üle - sportlased on Kanadas, püssid Moskvas

Raul Ojassaar reporter RUS 1

Eduard Latõpov ja teised Vene koondislased peavad MK-etapiks valmistuma lasketreeninguteta Foto: Aleksei Filippov, Sputnik

Vene spordiportaal sports.ru kritiseerib teravalt Venemaa laskesuusaliitu, kelle tegematajätmised on põhjustanud olukorra, kus Kanadasse Canmore'i MK-etapile reisinud sportlased on küll kohale jõudnud, kuid nende relvad on endiselt Moskvas.