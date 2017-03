Kontiolahtis toimuval laskesuusatamise MK-etapil võitis tänase 12,5 kilomeetri pikkuse jälitussõidu sakslane Arnd Peiffer, kes ei eksinud tiirus kordagi.

Viiendana rajale pääsenud ning karjääri kaheksanda etapivõidu teeninud Peiffer edestas austerlast Simon Ederit 0,3 ja norralast Emil Hegle Svendsenit 2,3 sekundiga. Neljas oli eilse sprindi teine mees, tšehh Ondrej Moravec (+9,8) ja viies eilne võitja, prantslane Martin Fourcade (+25,5).

Roland Lessing oli 45. (+3.51,8) ja Rene Zahkna 52. (+4.57,8). Mõlemad eestlased tegid kolm möödalasku.

Meeste jälitussõit:

1. Arnd Peiffer GER 30.35,0 (0)

2. Simon Eder AUT + 0,3 (2)

3. Emil Hegle Svendsen NOR + 2,3 (2)

4. Ondrej Moravec CZE + 9,8 (2)

5. Martin Fourcade FRA + 25,5 (4)

6. Lukas Hofer ITA + 27,7 (1)

7. Johannes T. Bö NOR + 33,2 (3)

8. V. S. Christiansen NOR + 38,4 (1)

9. Andrejs Rastorgujevs LAT + 38,7 (4)

10. Anton Šipulin RUS + 50,9 (2)