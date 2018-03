Martin Fourcade näitas MK-sarjas taaskord võimu

Esimesena rajale saanud Fourcade tegi tiirudes ühe möödalasu ning edestas teise koha saanud norralast Johannes Thingnes Bö'd 47,9 sekundiga. Fourcade kindlustas endale ühtlasi ka MK-sarja üldvõidu.

Bö alustas tänast võistlust 14. positsioonilt, kuid kiire sõit ja ainult üks eksimus tõstsid ta poodiumi teisele astmele.

Kolmandaks tuli tiirud puhaste paberitega läbinud itaallane Lukas Hofer. Tema alustas võistlust 13. kohalt.

Ainsa eestlasena rajal olnud Roland Lessing eksis neljal lasul ja sai kirja 44. koha.

1. Martin Fourcade (Prantsusmaa) 32.09,7 (1)

2. Johannes Thingnes Bö (Norra) +47,9 (1)

3. Lukas Hoffer (Itaalia) +1.09,4 (0)

4. Fredrik Lindstrmö (Roots) +1.28,6 (1)

5. Erik Lesser (Saksamaa) +1.48,5 (3)

6. Arnd Peiffer (Saksamaa) +1.55,7 (2)

...

44. Roland Lessing +5.40,4 (4)

Men's Pursuit🏆🌍: @martinfkde

In addition to sprint, individual, pursuit and Overall @martinfkde can add the mass start globe tomorrow pic.twitter.com/X2jRUEc0wP