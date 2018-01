Lõpuks finišisse jõudnud Eesti teatenaiskonna liige: kõigil on nüüd kindlam rajale minna

Eesti laskesuusatamise teatenaiskond (Regina Oja, Tuuli Tomingas, Kadri Lehtla, Grete Gaim) jõudis Ruhpoldingu MK-etapil ligi kolmeaastase pausi järel taas finišisse ning sai 21. koha.

Eestlannad tegid kaheksa tiiru peale kokku 12 möödalasku ning lõpetasid 23 naiskonna seas 21. kohaga. Kaotust võitnud Saksamaale kogunes ligi kuus minutit.

“Sõidutunne on heaks läinud,” lausus viimastes teatesõitudes head stabiilsust näidanud Tomingas, vahendab biathlon.ee. “Üldiselt olen teatevõistlusele läinud riskivabamalt tundega, sest mul on vajadusel abiks varupadrunid ja seetõttu pole ma ka võistlusrajale minnes nii pinges. Mõnikord on selle teadmisega kõvasti lihtsam oma sooritust korralikult ära teha."

Tominga sõnul annab finišisse jõudmine naiskonnale vajalikku enesekindlust. “Ma usun, et meil kõigil on nüüd kindlam rajale minna,” lausus Tomingas. Nimelt jõudis Eesti naiskond viimati teatesõidus finišisse 2015. aastal Kontiolahtis.