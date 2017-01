Poolas Duszniki-Zdrójs jätkuvatel laskesuusatamise lahtistel Euroopa meistrivõistlustel oli täna kavas meeste 10 kilomeetri sprindidistants. Eestlastest näitas täna parimat minekut Roland Lessing.

Lamadestiirus korra eksinud Lessing kaotas liidrile 50,3 sekundit, mis tagas 12. koha ning pääsu jälitussõitu. Martin Remmelg lõpetas 39. (+1.35,9; 1+1). Johan Talihärm 84. (+3.06,7; 1+2) ja Tarvi Sikk 95. positsioonil (+3.36,4; 0+1).

Euroopa meistriks krooniti bulgaarlane Vladimir Iliev (24.26,9; 0+1). Hõbemedali sai kaela Alexander Loginov. Puhtalt lasknud venelane kaotas liidrile 4,9 sekundit. Poodiumi kolmandale astmele tõusis samuti bulgaarlane - Krasimir Anev (+16,7; 0+0).

12,5 km jälitussõit on kavas homme kell 11.00.

"Meeskond töötas täna väga hästi, suusad olid head ja laskmine ka õnnestus," sõnas Lessing vahetult pärast võistluse lõppu. "Enesetunne on paari nädala jooksul paremaks läinud ja viimastel päevadel päris hea olnud."

"Täna läks ka rohkem pihta ja sellest ka kõrgem positsioon. Homme peab lihtsalt pihta saama ja loodame, et füüsis säilib," muigas vanameister, et laskesuusatamises on ennustamine üks tänamatu töö.

Ühtlasi kiitis Lessing ka Poolas toimuvate Euroopa meistrivõistluste korraldustiimi. "Võistlus on väga hästi korraldatud, tõesti tasemel. Ilm soosis ka täna sportlasi – päike paistis," lisas Lessing.