Le Monde | IBU president sai venelastelt suurtes summades altkäemaksu

Prantsusmaa väljaanne Le Monde avaldas viitega Maailma Antidopingu Agentuuri (WADA) salajastele dokumentidele, et Rahvusvahelise Laskesuustamise Föderatsiooni (IBU) president Anders Besseberg sai Sotši olümpiamängude eel venelastelt mitusada tuhat dollarit altkäemaksu.

Venelaste huvi oli kahtlaste verenäitude varjamine, mis võimaldaks koondisel segamatult valmistuda Sotši olümpiamängudeks. Väidetav altkäemaks jääb vahemikku 200 000 - 400 000 USA dollarit. Raha üleandmine toimus 2013. aasta suvel.

Informatsioon korruptsioonist ja kahtlaste verenäitude kinnimätsimisest IBU-s pärineb Venemaa vilepuhujalt Sergei Rodtšenkovilt, kes oli varasemalt Moskva WADA laboratooriumi juht.

Tõsiste süüdistuste alla langenud 72-aastane norralane Besseberg on olnud IBU president alates 1992. aastast. Venemaa väljaandele Sports.ru antud intervjuus sõnab Besseberg, et on süütu ja tema presidendiks oleku ajal pole ta varjanud ühtegi dopinguproovi. Norralane eitab ka altkäemaksu saamist.