Laskesuusatamise vaimustuse taustal: Eesti koondise ainsast MM-medalist möödub 27 aastat, peaaegu medalist aga 16 aastat

Madis Kalvet reporter RUS 8

1992. aastal MM-medali võitnud Hillar Zahkna on tegutsenud hiljem ka Eesti koondise treenerina. Foto: Rauno Volmar

Viimastel nädalatel on palju tähelepanu saanud Eesti laskesuusatajad. Parimateks tulemusteks on Tuuli Tominga kaks 14. kohta Salt Lake City MK-etapilt. Lisaks on viimasel ajal soliidseid esitusi tehtud teatesõitudes. Nii vaadatakse ette 7.-17. märtsini Östersundis toimuvatele maailmameistrivõistlustele, kus õnnestumiseks oleksid kohad individuaalvõistluste teises kümnes. Laskesuusatamise MM-ide läbi aegade medalitabelit ette võttes on näha, et tegelikult oleme me olnud ka medaliriikide seas.