Laskesuusatamise olümpiavõitja kutsuti Valgesse Majja dopinguteemat arutama

21-aastase Samuelssoni kutsus Washingtoni USA valitsuse dopinguvastase võitluse büroo, kirjutab ajaleht Sportbladet. Rootslane osaleb ümarlaual tegevsportlaste esindajana.

"See kutse on tõestuseks, et minu väljaütlemised dopingu kohta on pälvinud rahvusvahelist tähelepanu ja et selline sõnum on väga oluline. Nüüd ma saan reaalses tegevusprotsessis sõna sekka öelda," oli Samuelsson kutse üle õnnelik.

Samuelsson on laskesuusatajate seas üks teravamaid Venemaa kriitikuid. Suvel avaldas ta nördimust, et Rahvusvaheline antidopinguagentuur (WADA) taastas Venemaa antidopinguagentuuri liikmelisuse. Pärast seda sai sportlane tapmisähvardusi.

Noor rootslane võitis Pyeongchangi olümpial hõbemedali meeste 12,5 km jälitussõidus ja tuli koos koondisekaaslaste Peppe Femlingu, Jesper Nelini ja Fredrik Lindströmiga teatesõidus olümpiavõitjaks.