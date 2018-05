Venemaa laskesuusataja Olga Podtšufarova riputab kõigest 25-aastasena suusad ja püssi varna.

"See on muidugi kurb hetk, aga ma lõpetan, naeratus näol!" teatas naine sotsiaalmeedias. "Olen selle otsusega juba leppinud, sest olen seda kaalunud pikka aega. Lõpuks on see kergendus. Tänud kõigile selle suurepärase aja eest!"

Podtšufarova võitis 2017. aasta Hochfilzeni MM-il segateatesõidus pronksmedali. MK-etappidelt on tal ette näidata 64 sõiduga üks võit ning kolm poodiumikohta.