Laskesuusatamise MK-etapp lükati udu tõttu neljapäevale

Rahvusvahelise laskesuusaliidu (IBU) MK-sarja võistluste direktori Borut Nunari sõnul lükati võistlus edasi, et vältida ebavõrdseid tingimusi. "Kuna tavadistants on väga pikk võistlus, oleks lõpupoole startijatel olnud pimeduse ja udu kombinatsioon, mis teeks tingimused väga ebavõrdseks. Meil on ju 110 startijat ning võistlus kestab tund ja 45 minutit."

Eestlastest stardivad tavadistantsile Kalev Ermits, Rene Zahkna ja Martin Remmelg. Homne võistlus peaks algama Eesti aja järgi kell 11.15.