Laskesuusatamise maailmameister tunneb venelastele kaasa

Kolmekordne laskesuusatamise maailmameister Johannes Thingnes Bö ütles, et kuigi Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) tegi Venemaa koondise Pyeongchangi olümpialt eemale jättes õige otsuse, tunneb ta venelastele siiski kaasa.

"Spordi jaoks on oluline, et see oleks puhas. Ma arvan, et ROK võttis vastu õige otsuse, sest neil on kõik faktid ja informatsioon," sõnas Bö, vahendab Sport Express.

"Mina ei ole kohtunik ja saan olukorda hinnata ainult selle põhjal, mida ROK on rääkinud. Ma ei saa selles osas midagi teha, aga ma tunnen venelastele kaasa," lisas norralane.

ROKi täitevkomitee otsustas 5. detsembril, et Pyeongchangi pääsevad vaid dopingust puhtad Vene atleedid ning neil tuleb Lõuna-Koreas võistelda neutraalsete sportlastena.