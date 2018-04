Laskesuusatamise kahekordne maailmameister: alustasin võistluseelse seksiga teismeea alguses, see aitas alati

28-aastase Tšehhi laskesuusatähe Gabriela Koukalova elulooraamat lööb laineid nii kodumaal kui ka rahvusvahelisel areenil. Nüüd on toodud avalikkuse ette lõik, kus Koukalova räägib oma elu esimesest vahekorrast.

“Tahaksin öelda, et ma olin 15, kuid nii see ei olnud. Tema oli tõeline džentelmen. Ma nautisin sellest iga hetke,“ rääkis Koukalova oma elulooraamatus.

Koukalova sõnul oli tema sekspartneriks õe sõber, kes oli toona 12-aastane. “Ma ei suutnud sellele mõtlemist lõpetada. Ma ei mõelnud mitte sellest poisist, vaid sellest protsessist.“

Nagu ta meenutab, siis järgmisel päeval tuiskas ta juba võistlustele, kus noppis kindla esikoha.

Laskesuusaässa sõnul sai võistluseelne seks tema jaoks edaspidi tavapäraseks praktikaks, kuna see andis talle rajal jõudu juurde.

“Ma arvan, et seks parandab võistlusrajal naiste sooritusvõimet. Minu jaoks on see nagu meditatsioon,“ lisas ta.

Koukalova on kahekordne laskesuusatamise maailmameister. MM-idelt on tal kokku kuus medalit. 2014. aasta Sotši olümpiamängudelt võitis ta kaks hõbemedalit. Hooajal 2015/16 võitis ta kokkuvõttes MK-sarja.

Lõppenud hooaja jättis ta vigastuse tõttu vahele ning võistlusrajale ei naase ta veel ka järgmisel aastal.