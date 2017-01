Kui kaks nädalavahetust tagasi esitasid kokku 170 laskesuusatajat rahvusvahelisele laskesuusaliidule IBUle petitsiooni, millega nõuti dopinguvastase võitluse karmistamist, siis nüüd on alaliit nõudmisi ka kuulda võtnud ning plaanib võimalikke järgmisi samme arutada.

IBU on organiseerinud selleteemalise erakorralise kongressi, mis peaks toimuma enne veebruari keskel Hochfilzenis toimuvaid maailmameistrivõistlusi. Kongressi eesmärgiks on just nimelt erinevate reeglimuudatuste abil dopinguvastase võitluse tõhustamine.

Ka Eesti sportlaste poolt allkirjastatud kirjas nõuti muuhulgas dopingupatuse sportlase riikliku alaliidu karistamist senise 20 000 euro asemel 100 000 euroga, samuti paluti vähendada dopinguga määritud riikide sportlaste kvooti ehk starti lubatud sportlaste arvu.

Samal ajal on IBU võtnud otsuseid vastu ka McLareni raportist tulenenud võimalike dopingupatuste Venemaa laskesuusatajate osas. Kui raportis oli ära toodud kokku 31 venelast, kellest kahte oli juba karistatud, siis nüüd on IBU 22 sportlase osas uurimise lõpetanud - põhjuseks tõendite vähesus. Seitsme sportlase osas aga uurimist jätkatakse ning Venemaa laskesuusaliit peab nende osas 9. veebruariks esitama omapoolsed selgitused.

Samal ajal on IBU alustanud põhjalikku uurimist ka Venemaa laskesuusaliidu enda suhtes. Venemaad on juba karistatud Tjumeni MK-etapi ning Ostrovis toimuma pidanud juunioride MM-i mujale viimisega.