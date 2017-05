Laskesuusatajad kinnitasid uue hooaja koondise koosseisu, Gaim ja Viigipuu nimekirjast väljas

Eesti laskesuusatajad alustavad tuleval nädalal oma ettevalmistushooaega. Koondis koguneb laagrisse Otepääle, kus esimese sammuna tehakse põhjalikud koormustestid, misjärel alustatakse treeningutega. Ühtlasi kinnitas Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni juhatus täiskasvanute koondise koosseisu eelolevaks hooajaks, mille tulemusena minnakse üle ühtsele koondise süsteemile.

Kui varasemalt olid koondislased vastavalt tasemele jagatud A- ja B-koondiseks, siis tänavusest hooajast minnakse üle ühtsele koondise süsteemile ning varasema kahetasandilise koondise asemel koosneb rahvuskoondis meeste- ja naistekoondisest, mõlemasse kuulub kuus sportlast.

Olulisemateks eemalejääjateks koondise nimekirjast on Kristel Viigipuu ja juunioride maailmameister Grete Gaim.

“Muudatus tulenes eelkõige vajadusest ühtlustada koondise sportlaste tegevus, mille tulemusena on treeneritel paremad võimalused teha sportlastega individuaalset tööd,” selgitab koondise abitreener Indrek Tobreluts. “Praeguse süsteemi alusel on koondise suurus kokku 12 inimest, mis on paras arv selleks, et saame tegeleda sportlastega individuaalselt nii sportlikus mõttes kui ka tervise aspektist lähtuvalt,” lisas Tobreluts ja lisas, et samas ei välista koondises olemine või mitteolemine osalemist maailmakarikaetappidel ja teistel rahvusvahelistel võistlustel. “Koondises olemine annab eelkõige garantii ettevalmistuseks ja individuaalseks koostööks koondise treeneritega. Võistlustel osalevate sportlaste koosseis pannakse paika katsevõistluste tulemusena ja seal kehtib sportlik printsiip. Seega on kõikidel laskesuusatajatel, kes soovivad rahvusvahelistest võistlustest osa võtta, võimalus enda koht välja võidelda."

Koondise koosseisude määramisel lähtuti eelmise hooaja tulemustest ja sportlaste tulevikupotentsiaalist. “Naistekoondise liikmed on enamjaolt noored ja paljulubavad sportlased, kelle tippaastad on veel tulemas ning nendega olemegi võtnud pikema eesmärgi juba järgmise olümpiatsükli suunas,” selgitab Tobreluts. Tänavusel hooajal keskendutakse naistega maailmakarikaetappidele, meestekoondise peamine eesmärk on suunatud olümpiamängudele, lisaks ka maailmakarikapunktid hooaja vältel.

Naistekoondis: Regina Oja (21), Susan Külm (20), Johanna Talihärm (23) (treenib USA-s), Kadri Lehtla (32), Meril Beilmann (21), Tuuli Tomingas (22).

Meestekoondis: Roland Lessing (39), Kauri Kõiv (33), Rene Zahkna (22), Kalev Ermits (24), Martin Remmelg (27), Johan Talihärm (22).

Koondise peatreenerina jätkab Soome murdmaatreener Ilkka Luttunen, abi- ja lasketreeneri rollis on Indrek Tobreluts.