Soome treeneri Asko Nuutineni ootamatu surm andis hoobi ka Eesti laskesuusatajatele.

Veidi üle nädala tagasi läks Meril Beilmann Kontiolahti MK-etapi eelsel treeningul lasketiiru teadmisega, et kohtub seal Asko Nuutineniga. „Seal Indrek Tobreluts ütles, et Asko kukkus umbes tund tagasi kokku,” meenutab Eesti koondislane rasket hetke. „Olin Askoga rääkinud paari päeva eest, kui ta hakkas Pyeongchangist koju lendama. Paraku jäi see meie viimaseks vestluseks.”