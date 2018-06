Laskesuusatajad jäävad ilma kauaaegsest peasekretärist

Alates 2001. aastast Eesti laskesuusatamise föderatsioonis peasekretäri ametit pidanud Kristjan Oja alustab tööd rahvusvahelise laskesuusaliiidu IBU juures.

Nädalavahetusel Austrias Salzburgis toimunud IBU koosolekul kinnitati eestlane IBU sarja võistluste direktoriks. Esimene tööpäev uues ametis on 15. august.

Oja on varasemalt aastaid IBU liinis pidanud kohtuniku ja tehnilise delegaadi ametit. Ta on tehnilise delegaadi ametit pidanud kahel viimasel taliolümpial. Nüüd õnnestus ametiredelil samm edasi teha.

"Uus ja huvitav väljakutse," lausub Oja. "Mul on tähtajatu tööleping ja eks esimese hooajaga paistab, kuidas toime tulen. Minu vastutusalas on kõik IBU sarja võistlused, Euroopa meistrivõistlused ja suvebiatloni maailmameistrivõistlused. Maailma Karika etapid on eraldi teema, see minu haldusalasse ei kuulu," selgitas Oja.

Eesti laskesuusatamise föderatsioonil tuleb augusti keskpaigaks leida uus peasekretär. Oja uus amet tähendab täisajaga töökohta, baseeruma hakkab ta IBU peakorteris Salzburgis.