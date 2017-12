Laskesuusatajad alustavad homme Prantsusmaa MK-etappi, Lessing sõitis ootamatult koju

Roland Lessing sõitis üleeile perekondlikel põhjustel võistluspaigast koju. Eesti laskesuusakoondis on Prantsusmaal algaval MK-etapil viieliikmeline.

MK-sarja teine etapp Hochfilzenis eelmisel nädalal kujunes eestlastel edukaks. Johanna Talihärm tegi elu parima sõidu ja tuli jälitussõidus 29. kohale, Roland Lessing tõi sprindis koju 31. koha punktid. Homme algaval Annecy-Le Grand Bornand etapil on kohal Talihärm, Tuuli Tomingas ja Kadri Lehtla, meestest Rene Zahkna ja Kalev Ermits. Lessing pidi lapse haigestumise tõttu koju pöörduma.

"Rolandi lahkumine oli väike tagasilöök. Tema asemele me kedagi teist IBU Cupilt starti ei too. Läheks logistiliselt liialt tõmblemiseks," rääkis treener Indrek Tobreluts, kes ootab Prantsusmaalt vähemalt sama edukat nädalat kui Austriast. "Praeguste seisude põhjal on põhjust loota. Igal juhul ootame edu, muidu ei oleks mõtet alaga tegeleda. Kui ise ei looda, kes siis veel?"

Defektiga dopingupurkidest

Soome meedias kirjutati eile Hochfilzeni dopingukontrollis juhtunud vahejuhtumist, kus sportlasel oli raskusi korrektselt töötava proovipurgi leidmisega. Osad purgid ei olevat korralikult lukustunud. Viimaks sai proov siiski reeglitepäraselt antud, kuigi sabistamist oli omajagu. Soome olümpiakomitee palus rahvusvahelisel laskesuusaliidul IBU-l juhtumit uurida ja proovipurgid ekspertiisi saata.

Tobreluts tegi juhtunust kuuldes suured silmad, kuid kaasa rääkida ei osanud, sest eestlastest keegi Hochfilzenis dopingukontrollis ei käinud.

III MK-etapi ajakava:

Neljapäev

Kell 15.15 Naiste 7,5 km sprint

Reede

Kell 15.15 Meeste 10 km sprint

Laupäev

Kell 12.45 Naiste 10 km jälitussõit

Kell 15.45 Meeste 12,5 km jälitussõit

Pühapäev

Kell 12.45 Naiste 12,5 km ühisstart

Kell 15.30 Meeste 15 km ühisstart