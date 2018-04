Laskesuusaliidu peakontori läbiotsimise taga oli vilepuhuja Rodtšenkov

Teisipäeval Salzburgis toimunud läbiotsimine Rahvusvahelise Laskesuusatamise Föderatsiooni (IBU) peakontoris korraldati kurikuulsa vilepuhuja Grigori Rodtšenkovi informatsiooni põhjal.

Endise Moskva antidopingulabori juhi Rodtšenkovi advokaat Jim Walden kinnitas, et tema klient jagas Maailma Antidopingu Agentuuriga (WADA) infot, mis seab kahtlasse valgusse alaliidu presidendi Anders Bessebergi ja peasekretäri Nicole Reschi. Viimane palus juba end ametist vabastada ning on ajutiselt asendatud IBU tegevdirektori Martin Kuchenmeisteriga, vahendab Inside The Games.

"Pärast 2015. aastal saadud informatsiooni on WADA uurimisosakond julgustanud vilepuhujaid dopingu kohta käiva informatsiooniga välja tulema ning kasutanud saadud teavet oma uurimiste jaoks," ütles WADA pressiesindaja. "Vajaduse korral oleme jaganud seda informatsiooni ka uurimisorganitega. Käimasoleva uurimise käigus kogutud infot oleme jaganud Austria ja Norra võimudega, samuti INTERPOL-iga. See info viis reidideni, mille politsei korraldas 10. aprillil Austrias ja Norras. WADA kinnitab, et teema on seotud dopinguga, aga kuna politseiuurimine on pooleli, ei saame hetkel rohkem kommentaare anda."