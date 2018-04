Laskesuusalegend Björndalen lõpetas pika ja eduka karjääri: "Mind tabas suvel südameprobleem"

Norra laskesuusalegend Ole Einar Björndalen kutsus täna täna kohaliku aja järgi kella 11-ks (Eesti aeg 12) ajakirjanikud pressikonverentsile, teatades seal oma karjääri lõpetamisest.

Kaheksakordne olümpiavõitja ja 20-kordne maailmameister Björndalen on ajakirjanikud kutsunud oma klubi hoonesse Simostrandasse, kus tema spordikarjäär alguse sai.

Norralase karjääri kõrghetk oli 2002. aasta Salt Lake City olümpia, kus ta võitis neli kuldmedalit, madalseis aga tänavune hooaeg, mil ta ei pääsenud isegi Pyeongchangi olümpiale.

"Mul oli suvel väike tervislik tagasilöök. Sain esmakordselt kogeda südame kodade virvendust. Saime selle kontrolli alla, kuid siis tuli see tagasi. Ma allusin hästi ravile ja sain oma meditsiiniselt tiimilt väärt abi, aga pidin sellega pidevalt tegelema," rääkis Björndalen, keda südame rütmihäired kimbutavad magades, mitte niivõrd stressiolukorras. "See pole ohtlik, küll aga ebamugav. Lahkun meedikute ja perekonna soovitusel."

"Tahaksin veel jätkata mõned aastad, aga see jääb minu viimaseks hooajaks. Ma tahaksin öelda, et olen väsinud, aga ei saa seda teha. Ma olen endiselt motiveeritud. See hooaeg on olnud kõvasti alla selle, mida mina ja teised ootasid," jätkas Björndalen, lisades, et pole veel otsustanud, mida oma eluga edasi teeb.

"Mul on olnud mitmeid pakkumisi, aga ma pole veel ühtegi otsust teinud. Võtan natuke aega maha ja veedan selle oma perega. Perekond tähendab mulle palju. Nad on minu ankur. Lihavõtete ajal kogunesime kõik Beitostölenisse. Tähistasin viimati lihavõtteid või jõule perega koos 25 aastat tagasi. Just nii palju tippsport sult võtabki," jätkas ta. "Tahaksin veel tänada Norra rahvast. Mul on olnud fantastiline toetussüsteem. Treenerid ja kaassuusatajad on teinud hullumeelset tööd."