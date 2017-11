Laskesuusakoondise debütant Oja: isa on väga toetav, aga treeningalastest asjadest hoiab ta eemale

21-aastaselt MK-sarjas tuleristsed saav Regina Oja on eesmärgiks seadnud jälitussõitudesse jõudmise ehk koha 60 parema hulgas.

„Punktikohtadest on see hooaeg veel natukene vara rääkida, kuid eesmärgiks oleks kindlasti jälitussõitudesse pääsemine, mis minu jaoks oleks õnnestumine. Selle nimel ma tööd teen, et olla parem ja kiirem ka võistlusrajal,” rääkis Oja, keda kaks eelmist hooaega pidurdasid tervisemured.

Regina Oja isa on laskesuusatamise huvilistele hästi tuntud, selleks on endine sportlane ja tänane alaliidu tegevjuht Kristjan Oja. Kui nõudlik tema sinu suhtes on – kas tema on sinuga alati rahul või vastupidi: leiab alati midagi, kus oleks saanud midagi teisiti ja paremini teha?

„Kindlasti isana on ta väga toetav,” lausus Oja. „Kuid meil on koondises Indrek Tobreluts ja Ilkka Luttunen, kes on ka minu treenerid, kellega ma arutan oma treeningplaani ja kellega ma võtan otsuseid vastu. Isa on kui minu vanem, ta hoiab treeningalastest asjadest eemale. Ja nii mina kui tema usaldame täielikult treenerite tööd.”

Vaata videost veel, mida rääkis Oja hooaja ettevalmistuse kohta. Regina Oja teeb MK-sarjas debüüdi homme, kui võistleb koos Rene Zahknaga teatesõidus.