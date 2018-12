LASKESUUSABLOGI | Johannes Thingnes Bö jätkab MK-sarjas valitsemist, eestlased jäid punktidest kaugele

Hochfilzeni MK-etapp: meeste sprint

Finiš, TOP 20:

MK-sarja üldjärjestus pärast 4 sõitu: 1. J. T. Bö (NOR) 216 punkti, 2. Guigonnat (FRA) 162, 3. Simon Eder (AUT) 150, 4. Loginov (RUS) 142, 5. Fourcade (FRA) 131, 6. Desthieux (FRA) 117.

Kolmest eestlasest ükski homsesse jälitussõitu ei pääsenud. Roland Lessing sai meie parimana kahe trahviga püstitiirust 69. koha (+2.30,2), Rene Zahkna oli 74. (2+0; +2.40,1) ja Kauri Kõiv 96. (1; +3.20,1).Puhtalt sõidukiirust arvestades platseerus Lessing 71. kohale (+1.59,4), Zahkna oli 83. (+2.19,1) ja Kõiv 101. (+3.05,0).

Kõiv lõpetab ka sõidu 90. kohal, aga ilmselt veel langeb.

Kauri Kõiv on 8,9 km vaheajapunktis alles 90. kohal. Tahapoole jääb veel kuus meest.

Nüüd on Lessing ka ametlikult jälitussõidust väljas, 61. koht ja langeb ilmselt veelgi.

Rene Zahkna läheb finišis 64. kohale (+2.40,1), Lessing on 60. (+2.30,2).

Kõiv lahkub tiirust pärast trahviringi alles 78. kohaga (+2.04,9). Lessing on seal 59., Zahkna 69. kohal.

Kauri Kõiv jätab teises tiirus ühe märgi püsti...

Lessing on finišis 57. kohal. Läheb napiks.

8,5 km vaheajapunktis on Lessing 57. kohal. Jälitussõitu pääseb 60 meest.

Zahkna laskis püsti puhtalt, aga 65. kohast kõrgemat talle sealt ei tule (+1.58,7).

Kauri Kõiv alustas rahuliku ja puhta laskmisega, minnes lamadestiiru järel 54. kohale (+56,4).

Aga eksimused tulevad paraku teisel ja viimasel lasul sisse. 0+2 laskmine temalt täna. Läheb 52. kohale.

Püstitiiru tuli Roland Lessing sisse 31. kohal (+1.10,4).

5,6 km punktis on Lessing kuus sekundit Böle järgi andnud, aga endiselt 29. kohal. Puhtalt on vaja lasta, siis on punktikoht käes.

Lessing on 5,2 km vaheajapunktis tõusnud 29. kohale, kaotust Böle minut ja 0,7 sekundit peale.

Kauri Kõiv (98. stardinumber) näitab 1,1 km vaheajapunktis alles 84. aega (+16,4).

Rene Zahkna eksis lamadestiirus esimesel jal kolmandal lasul ning läks kahele trahviringile. Jälitussõidu pääset sisuliselt enam püüda pole võimalik.

Kauri Kõiv on samuti alustanud.

Martin Fourcade finišis Böle vastu ei saanud, 8,2 sekundiga jäi ikka alla ja hoiab hetkel teist kohta. Sakslane Doll kolmas (+10,2), prantslane Guigonnat neljas (+25,9).

Rene Zahkna läheb 1,9 km vaheajapunktis 78. kohale (+30,5).

Roland Lessing alustab puhta laskmisega, aga see annab talle hetkel alles 36. koha (+46,1).

"Soka talu peremees" Roland Lessing on 1,9 km vaheajapunktis 74. (+32,2).

1,1 km vaheajapunktist läheb 77-ndana startinud Lessing läbi 75. ajaga (+20,3).

Roland Lessing alustas võistlust! Zahkna stardib 15.58.

Johannes Thingnes Bö on finišis, Guigonnat kaotab talle 25,9 sekundit. Karjääri 24. MK-etapivõit (kolmas järjestikune sel hooajal) paistab.

Böle püüab veel konkurentsi pakkuda sakslane Benedikt Doll (0+0), kes väljust teisest tiirust 6,6 sekundit norralasest kehvema ajaga.

Prantslane Martin Fourcade laseb lamades puhtalt, aga läheb tiirust väljudes kolmandale kohale (+17,3 kaotust Böle).

Leedukas Dombrovski lasi puhtalt ka teise tiiru ja hoiab seal 10 mehe seas seitsmendat kohta. Suusakiirus pole paraku kiita ja kaotust prantslasele Guigonnat'le (0+0) on kogunenud juba 1.13,8.

Hetkeseis esimeses tiirus:

Johannes Thingnes Bö alustab puhta laskmisega ja läheb esimeses tiirus kindlaks liidriks, 22,7 sekundiga samuti puhtalt lasknud austerlase Simon Ederi ette. Lätlane Rastorgujevs on seal 21 mehe seas viies.

1,9 km vaheajapunkti tuleb Johannes Thingnes Bö mõistagi liidrina, 9,8 sekundiga kaotab talle šveitslane Weger. Esimeses (lamades)tiirus laskis puhtalt ka leedukas Dombrovski, kes on seal hetkel neljas (+17,1).

Samal ajal kui stardib MK-sarja üldliider Johannes Thingnes Bö, on esimesest tiirust väljunud neli meest, neist vaid prantslane Guigonnat puhaste paberitega.

Start on antud! Esimene meie mees (Lessing) stardib kell 15.53. Zahkna start on kell 15.58, Kõivul 16.04.

