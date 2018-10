Laskesuusaäss võib terve hooaja vahele jätta

25-aastane Dahlmeier pole saanud hooajaks korralikult valmistuda, sest ta kukkus ATV-ga sõites raskelt, tal eemaldati tarkusehammas ja teda on seganud rida teisi haigusi, kirjutab Bild.

"Ükshaaval võetuna ei ole need terviseprobleemid nii tõsised, kuid iga kord, kui arvasin, et nüüd olen lõpuks valmis, tabas mind järgmine tagasilöök. Hetkel ma ei tunne, et oleksin sellises seisus nagu professionaalsel tasemel treenimiseks vaja on," sõnas Dahlmeier Saksamaa ajalehele.

"Pean kuulama oma keha. Viimased nädalad on olnud väga rasked," lisas sakslanna, kes ei välista, et peab terve hooaja vahele jätma.

Ka Saksamaa koondise arstid on teada andnud, et Dahlmeieri organism on nii nõrk, et kuus nädalat enne hooaja algust pole treenimine üldse mõeldav.