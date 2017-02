Täna algavatel laskesuusatamise maailmameistrivõistlustel Hochfilzenis võib segatatesõidus näha erakordset vaatepilti, kui rajale lähevad abikaasad Ilmars Bricis (Läti) ja Diana Rasimoviciute-Brice (Leedu).

Bricis naasis 2016. aastal tippsporti pärast nelja-aastast pausi. 46-aastase mehe parimad sõidud jäävad 2000-ndatesse aastatesse kui ta võitis MM-ilt kaks individuaalset pronksmedalit, ühe neist muide sealsamas Hochfilzenis (2005).

Paar abiellus 2014. aasta juunis. Varem sidus neid treeneri-õpilase suhe. Bricis on öelnud, et tegi sportlaskarjääriga lõpparve, kuna tulemuste langedes vähenes drastiliselt ka sissetulek. Diana on tema teine abikaasa. Teisest abielust endise Läti laskesuusataja Angela Bricega on tal juba 25-aastane tütar Anete, kes osales murdmaasuusatajana 2010. aasta Vancouveri olümpial.

Segatetesõit algab MM-il täna kell 15.45. Eestil lähevad rajale Kadri Lehtla, Johanna Talihärm, Rene Zahkna ja Kauri Kõiv.