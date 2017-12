Kuidas nii? Soome laskesuusatajad pidid Hochfilzenis pissima defektiga purkidesse

Põhjanaabrite laskesuusatajad kaebasid möödunud MK-etapi järel Hochfilzenis dopingukontrolli jaburduse üle. Väidetavalt olid neile antud purgid juba eos defektiga - purgi kaas tundus vigane, sest ei lukustunud korralikult ning tuli pärast sulgemist pidevalt lahti.

"Sportlase kohus on veenduda, et purk on suletud ning lahti enam ei tule. Ta tundis, et kõik pole päris õige, andis selle minu kätte ja kui me seda keerama hakkasime, tuli purk lahti. Proovisime teisi samasuguseid konteinereid, kuid need ei toiminud samuti," rääkis Soome olümpiakomitee esindaja Maarit Valtonen.

"Õppetund on see, et kõike tuleb tähelepanelikult kontrollida," lisas ta, pannes sportlastele südamele, et dopingukontrollis lasub suurim vastutus just neil endil.

Kui soomlased poleks lõpuks õigesti töötavat purki leidnud, olnuks neil õigus dopinguproov andmata jätta. Testijad väitsid Hochfilzenis, et neil pole varem sellist probleemi esinenud.

"See on väga tõsine ja kahetsusväärne juhtum. See on konkreetselt seotud faktiga, et proovipurgid peavad olema täielikult ohutud ja terved. Üks osa usaldusest on see, et proovidele ei tohi jääda manipuleerimisvõimalust," pahandas Soome spordi eetikakeskuse (SUEK) peasekretär Harri Syväsalmi.

Soome olümpiakomitee soovitab taoliste juhtumite vältimiseks sportlastel alati mõni teine ametnik - alaliidu esindaja või treener - endaga proovi andmisele kaasa kutsuda.

Hochfilzeni testimise korraldas rahvusvaheline laskesuusaliit. Valtonen on palunud juhtumit lähemalt uurida ning vigased purgid alaliitu ekspertiisi saata.