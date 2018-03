Kristo Siimer saavutas Otepää MMil kaheksanda koha

Juunioride ja noorte laskesuusatamise MM-il Otepääl saavutas Kristo Siimer noormeeste 10 km jälitussõidus kaheksanda koha.

20ndana rajale pääsenud Siimer tegi lasketiirudes neli möödalasku, kuid suutis tõusta 12 koha võrra. Esikoha saavutanud Andrei Viuhhinile (Venemaa) kaotas ta kahe ja poole minutiga.

“Lasketiirus näitasin täna stabiilsust, kuid kõik olid stabiilsed ühed, oleks võinud ikka mõni null ka sisse tulla,” analüüsis Siimer oma tegevust tiirus. Noormees lisas, et jälitussõidu iseloom talle sobib, sest siis on rajal toimuvast kogu aeg pilt ees. “Taktikaliselt oli plaan võimalikult kaua pundis püsida ning rajal oli sõita ka lihtsam, sest ülevaade oma positsioonist on kogu aeg olemas,” rääkis ta.

Teistest eestlastest oli Robert Heldna 20. (+4.00,8; 4 trahvi), Klaus Mark Kolpakov 22. (+4.10,6; 2) ja Mart Vsivtsev 44. (+6.40,9; 8).

Viuhhinile järgnesid tema koondisekaaslased Mihhail Pervušin (+16,8; 4) ja Aleksei Ogorelkov (+1.12,1; 2).

Neidude 7,5km jälitussõidus krooniti maailmameistriks neljandalt positsioonilt startinud venelanna Anastasiia Gorejeva (24.24,0; 3). Hõbeda sai 14ndana rajale pääsenud sakslanna Franziska Pfnuer (+17,5; 1). Suurepärase tõusu tegi ka sprindidistantsil 16. koha saanud šveitslanna Amy Baserga (+29,0; 2), kellele täna tasuks kõrge kolmas koht. Esimese numbri alt rajale läinud rootslanna Elvira Öberg eksis tiirudes aga neljal korral ning langes kokkuvõttes viiendaks.

“Olen tänase tulemusega väga rahul, suusad olid head, tänan hooldetiimi suurepäraste suuskade eest,” jääb 18-aastane venelanna rahule suusarajal toimunuga. “Kui rääkida laskmisest, siis viimases tiirus oli mul ikka väga suur närv sees,” lausus pärast viimast tiiru kahele trahviringile läinud Gorejeva.