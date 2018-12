Kristo Siimer: laskesuusatamises on lõpuni kõik lahtine ja viimane tiir otsustab

Kuidas sattusid laskesuusatamise trenni?

Laskesuusatamise juurde sattusin tänu murdmaasuusatamisele ja murdmaasuusatamise juurde tänu vanaemale. Seega võib öelda, et just vanaema oli see, kes mind selle ala juurde tõi. Nimelt töötas vanaema murdmaasuusatajatega ja tänu temale 11-aastaselt suusatrenni proovisingi. 15-aastaselt sain esimest korda katsetada laskesuusatamist. Tegelikult tahtsin seda teha juba varem, aga toona oli meie klubis laskesuusatajate punt täis ja pidin oma aega ootama.

Miks jäid laskesuusatamise juurde?

Laskesuusatamine paelus mind kohe. See on murdmaasuusatamisest palju põnevam ja kõike võib juhtuda. Kui murdmaas oled rajal tugevaim, siis üldjuhul ka võidad. Laskesuusatamises on aga lõpuni kõik lahtine ja viimane lasketiir otsustab, kes väljub võitjana. See on põnev!

Millised on laskesuusataja treeningud?

Laskesuusatamise trenn hõlmab endas kõike, mida suudad ette kujutada – jooks, rull, ratas, jõusaal, isegi kajakiga sõitmine. Kõik tuleb kasuks. Mida mitmekesisem treening on, seda parem.

Millist oma sportlikku saavutust hindad kõige rohkem?

Hindan kõige rohkem Otepääl toimunud noorte ja juunioride maailmameistrivõistluste kaheksandat kohta. Kui ma kaks aastat tagasi Türgis Euroopa noorte olümpiafestivalil hõbeda võitsin, siis ei olnud sellel küljes nii erilist tunnet kui oma kodus esikümnesse sõita.

Mis on sinu eesmärk laskesuusatamises?