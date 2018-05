Kristina Šmiguni taustajõudude hulka kuulunud Assar Jõepera valiti Laskesuusatamise Föderatsiooni presidendiks

Presidendi rolli valitud Assar Jõepera rõhub eelkõige koostööle ja uue juhatuse sünergiale: “Uuel juhatusel on ühine soov arendada laskesuusatamist ja leida parimad võimalikud viisid ala kandepinna suurendamiseks. Kõikide juhatuse liikmete vahel valitseb hea energia ja ma olen kindel, et me suudame koos paljutki ära teha,” sõnas Jõepera. “Näen vajadust parandada laskesuusatamise olukorda Eestis, seda nii klubilise tegevuse kui ka noorte- ja tippsordi osas. Oman kokku 15-aastast kogemust Kristina Šmiguni ja Ameerika Ühendriikide suusakoondise hooldemeeskonna liikmena. Lisaks ka pikaajalist ettevõtte juhtimise kogemust. Mõlema kogemuse baasilt annan oma parima alaliidu töösse,” sõnas Jõepera, kelle hinnangul on juhatuse esmane ja kõige kiirem ülesanne saada paika kõik uue hooajaga seonduv, sh treenerite valik ja suviste treeninglaagrite tagamine nii meie esindus- kui ka noortekoondisele. Tänasel kohtumisel võeti vastu ka otsus, et koostöö koondise treeneri Indrek Tobrelutsuga jätkub.

“Soovin jätkata alustatud tööd ka edaspidi,” sõnas uue juhatuse kinnitamise järgselt alaliidu kauaaegne juhatuse liige ja esimees Aivar Nigol, kes on olnud ka Eestis toimunud rahvusvaheliste võistluste peakorraldaja. “Eriti oluliseks pean kogu laskesuusatamise arengut nii föderatsiooni kui klubide tasandil selleks, et meil oleksid paremad tingimused alaga tegelemiseks ja et meil oleks ka järelkasv, kellele laskesuusatamist tippspordina ehitada. Selleks tuleb senisest enam panustada noortesporti ning leida täiendavaid võimalusi A-koondise tegevuste rahastamiseks. Meil on olemas potentsiaalikad sportlased ja on juhatuse ülesanne leida vahendid, et tagada neile parim ettevalmistus ja konkurentsivõimeline taustajõudude võrgustik,” avas Nigol oma mõtteid.

Lisaks Nigolile liigub vanast juhatusest uude ka Raul Kotov. “Ala pikaaegselt toetanud ettevõttena on Eesti Gaas otsustanud toetamist jätkata ning peame mõistlikuks osaleda juhatuse töös, et olla paremini kursis ala arenguga ning vajadusel aidata langetada ala edasiviimiseks õigeid otsuseid,” selgitas Kotov. Uue juhatuse valguses ootab Kotov eelkõige edasiminekut strateegilise tegevusplaani osas: “Meil tuleb juhatuse tasandil ühiselt jõuda arusaamale, milline on järgmise olümpiatsükli tegevuskava tagamaks stabiilselt kohad esikümnes ja et meil oleks järelkasv ka 8 ja 12 aasta pärast toimuvatel olümpiamängudel."

Nelja Energia juhatuse esimees Martin Kruus otsustas laskesuusatajatega liituda, et panustada eelkõige koostööpartnerite ja sponsorluse arengusse. “Nelja Energia on olnud spordi toetamisega seotud juba pikki aastaid ja juhina näen, et toetamise poliitika on muutumises. Enam ei piisa sellest, kes keda teab, vaid olulisem on see, et toetamine oleks mõtestatud, seotud konkreetse ettevõttega ning tekiks koostöö ja sümbioos toetatava ja toetaja vahel. Näen, et üks minu rolle laskesuusatamise juures saab kindlasti olema just sponsorluse ja toetamise lahtimõtestamine ja edendamine,” sõnas Kruus. Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni juhatusse kandideeris Kruus tulenevalt hea sõbra Assar Jõepera ettepanekust. “Assar kui laskesuusatamise ja ettevõtluse spetsialist nägi, et laskesuusatajate juures oleks minust abi. Kuna olen suusaaladega olnud seotud juba pikalt ja toetanud laskesuusatamist ka läbi Martin Remmelga, siis olin ettepanekuga nõus. Kindlasti on minu üks eesmärke edendada aladeülest koostööd ka teiste suusaaladega, et saaksime üksteiselt õppida ja koos leida võimalused suusakiiruse edendamiseks,” rõhutab Kruus.