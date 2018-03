Kontiolahti MK jätkub segateadetega: Kalev Ermits ja Regina Oja teevad kolme tunni jooksul kaks võistlust!

Täna jätkub Kontiolahti laskesuusatamise MK-etapp segateadetega. Kell 14.40 on kavas paarissprint, kell 17.45 segateatevõistlus.

Tulenevalt Rene Zahkna ja Meril Beilmanni haigestumisest, on aset leidnud muudatused Eesti võistkondade koosseisudes, teatab biathlon.ee. Kui algselt pidid paarissprindi ette võtma Regina Oja ja Rene Zahkna, siis viimase haigestumise tõttu stardib Zahkna asemel Kalev Ermits.

Muudatused on toimunud ka segateatevõistkonnas. Kuna Meril Beilmann pole eilset palavikku seljatanud, siis täna tema kaasa teha ei saa. Sellegipoolest on treenerid ja sportlased vastu võtnud otsuse, et segateadet siiski sõidetakse. Nimelt teevad nii Oja kui Ermits kaasa ka segateatevõistluse.

Nii Ermits kui Oja on tänaseks valmis ning võtavad mõlemat starti eraldiseisvana. “Sportlasena pead alati erinevateks olukordadeks valmis olema. Distantsilt on tänased kaks sõitu kokku isegi lühemad kui individuaaldistants, nii et midagi hullu pole. Esimese võistluse järel on näha, milline on tänane võistlusvorm, kuid igal juhul olen valmis võistlema ja midagi hullu selles ei näe,” on Oja positiivselt meelestatud.

Huvitava faktina tasub esile tuua, et ka Bulgaaria on täna väljas koossseisuga, kus Vladimir Iliev võistleb nii paarissprindis kui ka segateatevõistluses.

Vangerduse tulemusel loodetakse võidelda kõrgema koha osas rahvuste karika tabelis, mis meeste arvestuses hoiab meeskonda konkuretsis võitluses ühe lisastardikoha eest tuleval hooajal.