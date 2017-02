Kauri Kõiv tegi laskesuusatamise MM-il Hochfilzenis nädalavahetusel kaks võistlust, mis lubavad tal mõelda ühisstarti ehk 30 parema jõuproovile pääsemisest.

33-aastane sportlane sai üleeile sprindis puhta laskmisega 29. koha ja eilses jälitussõidus kahe eksimusega 35. koha. Ehkki hooaja parim (21.) ja MM-ide isiklik parim koht (24.) jäid ületamata, sisendas taasavastatud vorm kuhjaga optimismi. „Nüüd on kindel eesmärk olla ka pühapäeval stardis. Selleks tuleb neljapäeval lõpetada ilmselt 20 parema hulgas. Kui laskmine sujub, peaks see olema võimalik. Seni on 20 km distants mulle sobinud,” mõtiskles Kõiv.