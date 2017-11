Kauri Kõiv suusatajate lepingutrallist: meedia kaudu asjade lahendamine ei tee spordialale head reklaami

Laskesuusataja Kauri Kõiv astub võistluskarusselli sooviga teha parem hooaeg kui eelmine. „Endiselt kripeldab see Aivo Udrase 16. koht Lillehammeri olümpialt. Ilus oleks see üle sõita,” lisab Kõiv.

Videointervjuus rääkis kogenud sportlane ettevalmistusest ja koondises toimunud muutustest. Muuhulgas küsisime tema kui kõrvalseisja arvamust ka murdmaasuusatajate lepingutülile, mis nüüd on loodetavasti lahenduse saanud.

„Ma ei tea, kas mina olen õige mees seda kommenteerima, aga kindlasti tuleb asi omavahel läbi rääkida. Tänaseks päevaks on nad leidnud lahenduse, minu jaoks on see väga positiivne. Spordialale ei tee see head reklaami, kui läbi meedia asju lahendada. Pigem omavahel asi ära lahendada. Kui on praegu lahendatud, siis see on hea,” kostis Kõiv.

Kas laskesuusatajatel on ikka alaliiduga leping olemas? „Jaa, meil on olemas leping. Oleme suutnud selle omavahel läbi rääkida ja kokku leppida. Et see nagu toimib.”